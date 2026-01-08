Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi

A pesare è soprattutto l'aumento delle chiamate al 118. Secondo Mario Balzanelli, presidente della Società italiana del sistema 118, le centrali operative sono sommerse di richieste, spesso anche per situazioni che non configurano vere emergenze. Tra Natale e i primi giorni dell'anno la domanda di soccorso è cresciuta in modo vertiginoso, mettendo sotto pressione un sistema che deve, comunque, garantire risposte rapidissime per i casi gravi. L'appello agli utenti è chiaro: chiamare il 118 solo in presenza di sintomi importanti, come difficoltà respiratorie.