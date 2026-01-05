Influenza, dopo la Befana i casi torneranno a crescere

"Il virus influenzale sta circolando in modo ancora molto intenso: lo stiamo riscontrando sia negli ambulatori che nelle richieste dei pazienti. A Firenze si registra un numero elevato di persone costrette a casa da febbre, dolori muscolari, stanchezza marcata e disturbi respiratori", "è importante non abbassare la guardia e non prendere sotto gamba il virus dicendo 'è solo un'influenza'", ha spiegato Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze.