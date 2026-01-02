Influenza, 820mila italiani a letto a Natale | Casi in frenata

L'incidenza più elevata è ancora a 0-4 anni, con circa 39 casi per 1.000 assistiti. In generale, invece, siamo a 14,5 casi per 1.000 (contro i 17,1 della settimana precedente). "I dati evidenziano comunque una presenza importante della vera influenza e, quindi, di casi impegnativi", sottolinea Pregliasco. "Non a caso valori sul versante ospedaliero elevati, perché appunto la vera influenza è quella che determina con più facilità gli effetti più pesanti di malattia". Il report segnala infatti un alto tasso di positività nelle persone con infezioni respiratorie, soprattutto in ambito ospedaliero (50,3%). La sorveglianza delle forme gravi e complicate evidenzia inoltre un "aumento del numero di casi nella settimana 16-22 dicembre (ultimi dati consolidati) rispetto alla stessa settimana della stagione precedente. Il sottotipo più prevalente tra le forme gravi è l'A/H3N2. "La maggior parte dei casi di influenza grave e con complicanze riguarda persone non vaccinate", segnalano dall'Iss. Inoltre tra i ceppi di virus influenzale A/H3N2 in circolazione in Italia il subclade K resta nettamente prevalente. ?Guardando infine alla Penisola, l'intensità di circolazione dei virus influenzali è molto alta in Sicilia, alta in Campania, media in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Puglia, mentre è bassa in tutte le altre.