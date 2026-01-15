Logo Tgcom24
nel padiglione 16

Milano, incendio all'ospedale Sacco: evacuati pazienti

Le fiamme si sarebbero sviluppate nel padiglione 16, subito domate dal personale interno e dai vigili del fuoco

15 Gen 2026 - 12:02
Un incendio si è sviluppato intorno alle 10 del 15 gennaio nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell'Archivio Diagnostica, interessando anche gli spazi dove in quel momento il personale sanitario stava effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun ferito o intossicato grazie all'azione congiunta di vigili del fuoco e personale interno dell'ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica.

