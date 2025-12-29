Incendio nell’abitazione, muore un uomo di 78 anni a Messina

Un uomo di 78 anni, Pasquale Scimone, è morto a Messina in seguito a un incendio scoppiato nella sua abitazione. L’episodio si è verificato nel rione Minissale, dove le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero originate dalla cucina dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118. Al loro arrivo, l’anziano era già deceduto, probabilmente a causa delle fiamme e del fumo denso e acre sprigionato dal rogo. La palazzina interessata dall’incendio è stata messa in sicurezza ed evacuata in via precauzionale. Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.