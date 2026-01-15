Medici di famiglia, c'è intesa sul rinnovo del contratto: ecco cosa cambia

Tra i professionisti della medicina generale che beneficeranno del rinnovo non ci sono solo i medici di famiglia, ma anche quelli di continuità assistenziale, i professionisti che lavorano nell'emergenza sanitaria territoriale e quelli che prestano assistenza negli istituti penitenziari. Oltre all'aspetto economico, il contratto segna un passaggio ulteriore verso l'integrazione del personale convenzionato nelle Case di Comunità, con adeguamenti in linea con il processo di inserimento della figura nell'organizzazione delle nuove strutture. "Ci eravamo ripromessi di chiudere rapidamente questo rinnovo e lo abbiamo fatto", ha dichiarato Marco Alparone, presidente del comitato di settore Regioni-Sanità. "La priorità era dare una prima risposta ai tanti medici di prossimità che attendevano un adeguamento salariale, per poi concentrarci sugli aspetti di maggiore complessità nella tornata contrattuale 2025-2027, su cui siamo già al lavoro. Siamo consapevoli che i medici di famiglia rappresentano un punto di accesso fondamentale alla cura: da loro dipende il buon funzionamento e l'efficacia dell'intero sistema sanitario nazionale". È stato istituito, inoltre, un fondo economico per le attività delle "Aggregazioni funzionali territoriali" (Aft), ovvero quelle reti di medici che permettono all'assistito di rivolgersi a un altro professionista che fa parte dell'Aft se lo studio del referente scelto è chiuso.