Il medico consiglia ... l'esercizio fisico come medicina da prescrivere

Diffondere l’attività fisica su tutta la popolazione è quindi fondamentale, soprattutto considerando che circa un terzo degli italiani non svolge un’adeguata quantità di movimento.

L’ambulatorio di Sportgevity Medicine presso Genos del San Raffaele di Milano adotta un approccio innovativo e multidisciplinare a riguardo, che coinvolge ortopedici, fisiatri, nutrizionisti, osteopati, fisioterapisti e cardiologi. L’obiettivo è stimolare il paziente a praticare regolarmente un’attività fisica personalizzata, fornendo al contempo un servizio di prevenzione e cura.

Il programma punta a migliorare e prolungare la fisiologica attività dell’organismo attraverso la prescrizione mirata dell’esercizio fisico, dopo un’attenta valutazione multidisciplinare. La personalizzazione riguarda sia l’approccio clinico, con il contributo di tutti i professionisti coinvolti, sia la definizione di percorsi e programmi di attività fisica calibrati su età, patologia e livello di allenamento del paziente.