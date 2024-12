Il medico consiglia…Sportgevity Medicine: sport e longevità in un unico percorso del San Raffaele

Come funziona il percorso per il paziente?

"Entrare nel percorso Sportgevity Medicine significa essere presi in carico da un team di specialisti che collaborano per costruire un piano di cura personalizzato. Il paziente viene seguito da ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, osteopati e nutrizionisti, che analizzano ogni dettaglio della sua condizione fisica e dello stile di vita. Il primo passo è un’accurata valutazione iniziale ad opera dell’ortopedico: qui vengono identificate eventuali problematiche articolari, muscolari o tendinee e viene stabilito un programma di cura che può proseguire in ambulatorio o in chirurgia, a seconda delle necessità. I soggetti che, invece, si affideranno al team prima di riscontrare qualsiasi problematica verranno seguiti con un monitoraggio a lungo termine che include esami periodici e controlli frequenti. L’obiettivo è anticipare l’insorgenza di usure, traumi o infiammazioni, assicurando che l'attività sportiva sia sempre svolta in sicurezza e mantenendo sotto controllo lo stato di salute muscolo-scheletrico nel tempo".