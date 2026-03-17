Gran Bretagna, va a letto sano e si sveglia tutto blu: ecco cosa gli è successo

È stato un risveglio quasi kafkiano quello di Tommy Lynch, 42 anni, operaio edile di Castle Gresley, nella regione inglese del Derbyshire: non si è destato un mattino nel corpo di una mosca, ma con la pelle del corpo totalmente blu. Quasi come un puffo o un avatar, in ogni caso un'esperienza poco piacevole, che lo ha portato prima in pronto soccorso e poi a diventare lo zimbello del web. A raccontare la disavventura avvenuta a novembre e per fortuna risoltasi senza conseguenze, è stato lui stesso, sul suo profilo Facebook.