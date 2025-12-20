Logo Tgcom24
Cronaca
DISAVVENTURA A LIETO FINE

Lodi, attimi di paura in stazione: il treno parte con la mamma a bordo, la figlia di 2 anni resta sulla banchina

La Polfer ha immediatamente preso in custodia la bimba e contattato la mamma. Poi il ricongiungimento

20 Dic 2025 - 15:37
© Istockphoto

Attimi di paura giovedì 18 dicembre alla stazione ferroviaria di Lodi. Mentre una famiglia originaria del Mali stava salendo a bordo di un treno regionale, le porte del convoglio si sono chiuse: la madre, con il figlio nel passeggino, è rimasta sul treno; l'altra figlia, di due anni, è restata sulla banchina. Il personale della Polfer si è accorto immediatamente di quanto accaduto e, accudendo la bambina, ha contattato la madre, che intanto era arrivata alla stazione successiva, quella di Codogno. Il padre, informato, si è precipitato in stazione a Lodi per recuperare la bambina

La madre ha spiegato di non avere abbandonato la piccola: mentre stava facendo salire il figlio, le porte del treno si sono inaspettatamente chiuse, lasciando a terra la piccola. I poliziotti l'hanno assicurata sulle condizioni della piccola che, successivamente è stata affidata al padre, giunto in stazione.

