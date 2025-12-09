Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro"

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente, sabato notte, nei pressi della stazione Jonio della metropolitana di Roma. L’allarme è scattato quando la giovane è arrivata all’ospedale Pertini raccontando di essere stata bloccata in strada da due uomini e abusata da un terzo. I carabinieri, informati subito dal personale sanitario, hanno avviato accertamenti per ricostruire i fatti e individuare gli autori dell’aggressione, ancora in fase di definizione.