Milano: due minorenni pedinate e violentate, arrestato 19enne

Il giovane avrebbe individuato le due ragazze di 15 e 16 anni nelle stazioni della metropolitana linea verde
© Carabinieri
Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest'anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero individuato il "modus operandi" dell'arrestato che in entrambi i casi avrebbe individuato la propria "preda" nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Avrebbe iniziato un "pedinamento discreto" delle due giovani di 15 e 16 anni fino alle loro abitazioni dove, una volta aperto il portone di casa, sarebbero state assalite.
È grazie a dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo: a bordo di un monopattino elettrico con elementi di colore arancione brillante; e con indosso un cappellino da baseball verde che, è risultato, indossava comunemente, anche per andare al lavoro. Particolarità che hanno permesso di identificarne con certezza l'autore. Il diciannovenne andava al lavoro con gli stessi abiti delle aggressioni, indumenti che sono stati trovati in casa. Ora si trova ai domiciliari.