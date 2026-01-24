Avellino, uomo perde i sensi sotto da un tronco: salvato da Bella, il cane del vicino

L'intervento è quello di Bella, meticcia di 12 anni, agile e sveglia nonostante la sua non più tenera età. Bella è il cane del proprietario dell'azienda agricola vicina. Ha fiutato qualcosa e, seguendo il suo istinto, ha letteralmente salvato la vita al fruttivendolo. Il cane, una volta trovato l'uomo a terra e ferito, ha iniziato ad abbaiare, a scuoterlo a modo suo e a leccagli il volto con insistenza. Aldo ha così riaperto gli occhi. Nel frattempo sul posto è arrivato il padrone del cane che ha messo in moto la macchina dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno pensato a liberare il 57enne che è stato poi affidato alle cure dai soccorritori.