Taranto, "il cane-eroe Bruno non fu avvelenato": indagato l'addestratore per simulazione di reato | La difesa: "E' stato ucciso, lo dimostrerò"

Il 4 luglio l'istruttore cinofilo Arcangelo Caressa aveva trovato il suo cane molecolare Bruno, pluripremiato per i successi in caso di salvataggio di vite umane, morto e aveva subito parlato di bocconi infarciti di chiodi che gli erano stati lanciati come esca "per vendetta" contro di lui. "Me lo hanno ucciso con violenza. L'ho trovato riverso nel suo box, in una pozza di sangue", aveva denunciato l'addestratore. "Una morte orrenda, disumana e premeditata - aveva sottolineato - per mano di qualcuno a opera di qualcuno che ha lanciato al di là dei cancelli il cibo. Saranno persone alle quali la nostra attività evidentemente dà fastidio. È una pura questione di cattiveria e invidia". Il riferimento di Caressa era alla sua attività di direttore tecnico nazionale del settore cinofilia e cinotecnica dell'Endas, ente riconosciuto dal Coni.