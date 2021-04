Cade a terra per un malore, il suo cane blocca il traffico e la salva: ora è un eroe

Come ogni mattina, Haley Moore stava portando a spasso il suo Clover, nel quartiere di Stittsville di Ottawa , quando improvvisamente si è sentita male ed è svenuta. Ma il suo cane non si è perso d'animo: si è piazzato in mezzo alla strada e ha paralizzato il traffico per cercare aiuto. Un intervento provvidenziale che ha salvato la donna.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del quartiere e poi diffusa da Cts news; in poche ore il video è stato condiviso sui social da centinaia di utenti fino a diventare virale.

Si vede chiaramente un furgone che rallenta per poi fermarsi perché c'era un cane in mezzo alla strada: "Per tutto il tempo in cui ha fatto marcia indietro - ha raccontato l'autista del camion - il cane ha tenuto gli occhi su Haley. Quando sono intervenuto per aiutarla è rimasto a distanza da me, ma abbastanza vicino per assicurarsi che la sua proprietaria stesse meglio. E’ stata una scena fantastica".

La donna è stata poi portata in ospedale dall'ambulanza, che nel frattempo era stata subito chiamata. Ora sta bene, ma deve tutto grazie al suo eroe a quattrozampe: “Se dovesse succedere di nuovo - ha detto - mi sento dieci volte più sicura e so che Clover sarà lì per me”.