Napoli, la casa va a fuoco: famiglia in salvo grazie al cane Rocky

Il rogo è divampato all'alba in un appartamento nei Quartieri Spagnoli, forse a causa di un cortocircuito. Nessun ferito grave
© Ansa
Un'intera famiglia si è salvata da un incendio grazie all'intervento del suo cane, Rocky. Alla vista del fumo che aveva invaso il basso, in un'abitazione nei Quartieri Spagnoli, l'animale ha svegliato i tre componenti del nucleo familiare, permettendo loro di cavarsela. "Se non fosse stato per Rocky non ce l'avremmo fatta", ha spiegato Antonio De Blasio.
"È stato lui a svegliare mia moglie Anna e a dare l'allarme. Si è arrampicato sul divano dove lei stava dormendo dopo aver preso sonno guardando la tv. Devo ringraziare lui", ha continuato De Blasio. Solo a quel punto, la donna ha visto il fumo e sentito odore di bruciato, in tempo per riuscire a scappare dall'abitazione col marito, il figlio e il cane. In casa con loro vive anche la figlia e un nipotino, che si trovavano fuori per festeggiare l'Epifania. Proprio nella stanza della donna e del figlio si è sviluppato l'incendio. "Per miracolo loro due erano a casa della suocera, perché l'incendio è scoppiato proprio nella sua stanza dove dormono loro di solito. Ora la casa è distrutta, a mia figlia daranno una sistemazione provvisoria forse mentre io e mia moglie non sappiamo dove andare", ha raccontato l'uomo a Il Mattino.
Il fumo, derivato dall'incendio probabilmente provocato dal cortocircuito di un elettrodomestico, ha interessato anche lo stabile adiacente di via Girardi, temporaneamente evacuato. Non ci sarebbero stati feriti gravi, ma una ventina di persone sono rimaste intossicate e si sono recate all'ospedale Pellegrini. Per nessuna di loro è stato necessario il ricovero, soltanto una donna si è fatta male a un piede nel tentativo di fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Montecalvario.