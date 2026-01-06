Napoli, la casa va a fuoco: famiglia in salvo grazie al cane Rocky

"È stato lui a svegliare mia moglie Anna e a dare l'allarme. Si è arrampicato sul divano dove lei stava dormendo dopo aver preso sonno guardando la tv. Devo ringraziare lui", ha continuato De Blasio. Solo a quel punto, la donna ha visto il fumo e sentito odore di bruciato, in tempo per riuscire a scappare dall'abitazione col marito, il figlio e il cane. In casa con loro vive anche la figlia e un nipotino, che si trovavano fuori per festeggiare l'Epifania. Proprio nella stanza della donna e del figlio si è sviluppato l'incendio. "Per miracolo loro due erano a casa della suocera, perché l'incendio è scoppiato proprio nella sua stanza dove dormono loro di solito. Ora la casa è distrutta, a mia figlia daranno una sistemazione provvisoria forse mentre io e mia moglie non sappiamo dove andare", ha raccontato l'uomo a Il Mattino.