Epifania da record per il turismo: 6,5 milioni di italiani in viaggio, l'Italia resta una meta top nel mondo

Cresce l'interesse per enogastronomia (soprattutto oltreoceano), turismo religioso e pellegrinaggi, favoriti dal Giubileo 2025, e per i borghi e i centri minori, apprezzati da Stati Uniti, Canada e Australia. Il Sud Italia si conferma un prodotto solido per entrambe le macroaree: Napoli, Costiera Amalfitana, Sicilia, Puglia e Matera attraggono turisti grazie a tradizioni, clima mite e offerta culturale e culinaria.