Lavoro in somministrazione, stipendi in crescita

Un elemento che distingue la somministrazione da altre forme di impiego flessibile è la formazione. Nel 2025 sono stati erogati oltre 90mila corsi tramite agenzia, coinvolgendo più di 415mila persone. Almeno una su tre tra i formati ha poi avuto accesso a una concreta opportunità di lavoro. I lavoratori somministrati beneficiano inoltre per legge degli stessi diritti e delle stesse tutele dei dipendenti diretti, a cui si aggiungono prestazioni integrative in materia di welfare e sostegno al reddito garantite dagli enti bilaterali Ebitemp e Forma.Temp, finanziati interamente con risorse private.