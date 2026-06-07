Trasparenza salariale al via, niente segreti sulle retribuzioni medie dei colleghi

Le aziende possono fornire queste informazioni - ad esempio - attraverso la rete intranet o l'area riservata del sito internet aziendale. Quindi la novità principale: nel caso in cui emerga un divario retributivo di almeno il 5% tra uomini e donne non giustificato, e il datore di lavoro non ha motivato la differenza e non l'ha corretta entro sei mesi dalla data della comunicazione, allora si avvia una valutazione congiunta con i sindacati ed eventualmente con l'Ispettorato nazionale del lavoro per adottare misure correttive.