Busta paga, da maggio cambia tutto: arriva il codice obbligatorio del contratto

Dal Ccnl dipendono molti degli elementi fondamentali della retribuzione e delle tutele del lavoratore. Il contratto stabilisce infatti salario minimo previsto, livello di inquadramento, maggiorazioni per straordinari e lavoro notturno, ferie, permessi, tredicesima e, dove prevista, quattordicesima. Ma non solo. Il contratto incide anche su malattia, maternità e paternità, trattamento di fine rapporto e contributi previdenziali. Per questo motivo l'indicazione chiara del contratto applicato assume un valore centrale: permette ai dipendenti di verificare se le condizioni economiche e normative riconosciute siano effettivamente corrette.