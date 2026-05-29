Più trasparenza per i lavoratori

Busta paga, da maggio cambia tutto: arriva il codice obbligatorio del contratto

L'obiettivo della norma è evitare ambiguità e consentire ai dipendenti di identificare quale contratto collettivo regola il proprio rapporto di lavoro

29 Mag 2026 - 10:08
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Da maggio 2026 cambia la busta paga degli italiani. Con l'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, scatta l'obbligo per i datori di lavoro di indicare il codice alfanumerico unico del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato al dipendente. Si tratta di una misura introdotta con il Decreto Primo Maggio che punta ad aumentare la trasparenza nei rapporti di lavoro e a rendere più semplice per lavoratrici e lavoratori verificare la correttezza del trattamento economico e normativo ricevuto.

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Il nuovo codice obbligatorio in busta paga

 La novità riguarda tutte le buste paga emesse a partire dal 1° maggio 2026. Accanto alle tradizionali informazioni sul rapporto di lavoro dovrà comparire anche il codice identificativo del Ccnl applicato dall'azienda. Il codice potrà essere riportato vicino a diciture come "contratto applicato", "CCNL", "codice contratto" oppure "codice CNEL". L'obiettivo della norma è evitare ambiguità e consentire ai dipendenti di identificare immediatamente quale contratto collettivo regola il proprio rapporto di lavoro.

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Perché il contratto collettivo è così importante

 Dal Ccnl dipendono molti degli elementi fondamentali della retribuzione e delle tutele del lavoratore. Il contratto stabilisce infatti salario minimo previsto, livello di inquadramento, maggiorazioni per straordinari e lavoro notturno, ferie, permessi, tredicesima e, dove prevista, quattordicesima. Ma non solo. Il contratto incide anche su malattia, maternità e paternità, trattamento di fine rapporto e contributi previdenziali. Per questo motivo l'indicazione chiara del contratto applicato assume un valore centrale: permette ai dipendenti di verificare se le condizioni economiche e normative riconosciute siano effettivamente corrette.

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Il rischio dei "contratti pirata"

 La misura nasce anche per contrastare il fenomeno dei cosiddetti "contratti pirata", ossia contratti sottoscritti da organizzazioni poco rappresentative e spesso meno favorevoli per i lavoratori. Secondo la Cgil, l'applicazione di contratti non adeguati può tradursi in stipendi più bassi, minori tutele e contributi ridotti, con effetti negativi anche sulla futura pensione. Tra le conseguenze più frequenti ci sono livelli di inquadramento inferiori rispetto alle mansioni realmente svolte, minori maggiorazioni per turni e straordinari, meno permessi e una copertura più debole in caso di malattia.

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Cosa devono controllare i lavoratori

 Con le nuove regole sarà quindi importante verificare attentamente la presenza del codice del Ccnl all'interno della busta paga. In caso di dubbi, il lavoratore potrà confrontare il contratto indicato con quello effettivamente previsto per il proprio settore oppure rivolgersi a sindacati, consulenti del lavoro o patronati per controllare la correttezza dell’inquadramento e della retribuzione.

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