Lavoro, Meloni: "Superato il tetto di 10 milioni di donne occupate"

L'occupazione femminile in Italia raggiunge per la prima volta un traguardo storico. "Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici", ha dichiarato Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato per la giornata conclusiva del Festival del Lavoro. La presidente del Consiglio ha collegato il risultato all'aumento generale dell’occupazione, sottolineando come il numero dei lavoratori stabili sia cresciuto di 1 milione e 200 mila unità mentre i contratti precari sarebbero diminuiti di 550 mila.
Scende anche la disoccupazione giovanile
Secondo Meloni anche il tasso di disoccupazione, compreso quello giovanile, avrebbe raggiunto i livelli più bassi mai registrati. Nel suo intervento la premier ha rivendicato le misure adottate dal governo per sostenere stipendi e occupazione, a partire dal taglio del costo del lavoro che, ha spiegato, avrebbe aumentato il netto in busta paga soprattutto per i redditi medio-bassi. Meloni ha ricordato inoltre gli interventi sul pubblico impiego e il sostegno ai rinnovi contrattuali nel settore privato, indicando nella contrattazione collettiva uno strumento centrale per la tutela dei lavoratori. "Abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore", ha affermato.
Sostenere chi crea ricchezza
"La strategia del governo è stata chiara fin dall’inizio: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro", ha detto Meloni nel suo intervento. La premier ha ribadito la linea dell'esecutivo nel rafforzare imprese e occupazione attraverso incentivi e misure economiche pensate per favorire crescita e stabilità. Nel messaggio è tornato anche il riferimento alla necessità di valorizzare il lavoro qualificato e di costruire un sistema capace di garantire diritti e maggiore sicurezza economica ai lavoratori.
"L'intelligenza artificiale non sostituisca i lavoratori"
Nel suo intervento Giorgia Meloni ha affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale e delle trasformazioni del mercato del lavoro. La presidente del Consiglio ha definito l'Ia "una risorsa chiaramente straordinaria se rimarrà centrata sulla persona mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori". Secondo Meloni l'impatto delle nuove tecnologie riguarderà progressivamente tutti i settori professionali, non soltanto quelli più tecnologici o intellettuali. "In futuro continueremo ad avere bisogno di operai, insegnanti, artigiani, medici", ha spiegato, sottolineando però che cambieranno modalità e competenze richieste.