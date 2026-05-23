Lavoro, Meloni: "Superato il tetto di 10 milioni di donne occupate"

Secondo Meloni anche il tasso di disoccupazione, compreso quello giovanile, avrebbe raggiunto i livelli più bassi mai registrati. Nel suo intervento la premier ha rivendicato le misure adottate dal governo per sostenere stipendi e occupazione, a partire dal taglio del costo del lavoro che, ha spiegato, avrebbe aumentato il netto in busta paga soprattutto per i redditi medio-bassi. Meloni ha ricordato inoltre gli interventi sul pubblico impiego e il sostegno ai rinnovi contrattuali nel settore privato, indicando nella contrattazione collettiva uno strumento centrale per la tutela dei lavoratori. "Abbiamo scelto di rimettere al centro la contrattazione di qualità perché è lì che si tutelano davvero i diritti dei lavoratori settore per settore", ha affermato.