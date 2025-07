Stipendi, abolito il segreto salariale: si potrà conoscere la busta paga dei colleghi

Quali lavoratori interessa - Come prevede l'articolo 2, la direttiva Ue 2023/970 si applica "a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia". La direttiva, come detto, è volta "a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione".