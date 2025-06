Caritas, i giovani lavoratori poveri superano il 30% | L'età media degli assistiti è 47, 8 anni

Dure le reazioni politiche "Lavorare non basta più" Il rapporto Caritas ha riaperto il dibattito politico sulla povertà in Italia, evidenziando una realtà sempre più complessa e allarmante. Tito Magni, di Alleanza Verdi Sinistra, ha parlato di una vera emergenza salariale, denunciando il calo delle retribuzioni reali negli ultimi cinque anni e affermando: "Lavorare non protegge più dalla povertà. Basta paghe da fame". Anche Annamaria Furlan, di Italia Viva, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di misure strutturali, capaci di garantire una vita dignitosa a chi lavora: "Chi lavora ha diritto a vivere con dignità, non a sopravvivere", ha dichiarato.