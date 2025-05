Cgia, al Nord Italia si lavora 27 giorni in più all'anno rispetto al Sud

Al Nord Italia si lavora in media 255 giorni all'anno, al Sud 228. In altre parole, gli occupati del Settentrione timbrano il cartellino 27 giorni in più all'anno rispetto ai colleghi del Mezzogiorno, "ma non certo perché siano instancabili eroi". Lo sottolinea l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre (Venezia), precisando che operai e impiegati con il maggior numero medio di giornate lavorate durante il 2023 sono stati nella provincia di Lecco, con 264,9 giorni.