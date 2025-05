Lavoro, incontro governo-sindacati: l'esecutivo pronto ad aggiornare le regole per i subappalti

"Vogliamo continuare a premiare le imprese che investono in prevenzione, potenziando ad esempio il meccanismo del cosiddetto 'bonus-malus' relativo al calcolo dei premi Inail". E' un'altra delle misure illustrate dalla presidente del Consiglio ai sindacati. "Stiamo studiando - ha detto Meloni - le modalità che ci consentono di rivedere il bonus per l'andamento infortunistico favorevole, agendo sulla variazione delle aliquote Inail vigenti, con l'obiettivo di incentivare ancora le aziende ad adottare comportamenti virtuosi per la prevenzione del rischio infortunistico". "È un capitolo che crediamo debba riguardare anche il settore agricolo, con una revisione delle tariffe attuali - ha spiegato Meloni -, ormai superate, e una riduzione aggiuntiva dei premi per le imprese che aderiscono alla rete agricola di qualità e che adottano delle misure di prevenzione specifiche". La premier ha poi sottolineato che "intendiamo occuparci anche di scuola, non solo rafforzando la conoscenza di questi temi tra i giovani, ma anche rendendo strutturale la copertura assicurativa Inail per gli allievi e il personale docente e non docente di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che questo Governo ha introdotto nel 2023".