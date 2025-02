Studenti infortunati sul luogo di "lavoro": in un anno aumentano del 10%

Anche gli studenti, dal punto di vista assicurativo, possono essere considerati “lavoratori”. E, in quanto tali, anche loro purtroppo si infortunano. Nel 2024, sono state ben 77.883 le denunce arrivate all’INAIL - Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro - con protagonisti alunne e alunni, mentre si trovavano a scuola, erano impegnati in laboratori o viaggi di istruzione, oppure in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).