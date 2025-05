Incidenti sul lavoro, tre morti in 24 ore: un operaio a Vicenza, uno nel Napoletano e un terzo in Ciociaria

Tre operai sono morti in tre diverse Regioni d'Italia in altrettanti infortuni sul lavoro. Altre tre vittime che si aggiungono alla lunga lista di morti bianche. Uno, un operaio esperto, in una fabbrica del Vicentino è stato risucchiato da un macchinario in movimento, l'altro, a Frattamaggiore (Napoli) è caduto da un'impalcatura, il terzo è rimasto folgorato da una scarica elettrica in Ciociaria. La scia di sangue è già fin troppo lunga: secondo i dati dell'Inail, nel primo trimestre del 2024 sono stati denunciati all'Inps 205 morti, l'8,37% in più rispetto all'anno precedente.