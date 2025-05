Lavoro, Istat: a marzo il tasso di disoccupazione sale al 6%

A marzo il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti rispetto al mese precedente), quello giovanile al 19,0% (+1,6 punti). Lo comunica l'Istat, diffondendo i dati provvisori. L'aumento delle persone in cerca di lavoro (+2,1%, pari a +32mila unità) si osserva soltanto per gli uomini e gli under 50. Nel primo trimestre dell'anno si registra un aumento di 224mila occupati (+0,9%) rispetto al quarto trimestre 2024, un aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +7mila unità) e una diminuzione degli inattivi (-1,7%, pari a -217mila unità).