Nella media del 2024 in Italia si registra un aumento del numero di occupati pari a 352mila unità (+1,5% in un anno) che si associa alla riduzione del numero di disoccupati (-283mila, -14,6%) e alla crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+56mila, +0,5%). Lo comunica l'Istat. Il tasso di occupazione 15-64 anni sale al 62,2% (+0,7% in un anno), mentre quello di disoccupazione scende al 6,5% (-1,1 punti).