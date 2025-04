Lavoro, gli Istituti Tecnici Superiori più concreti dell'università: l’84% dei diplomati è occupato a un anno dal titolo

Numeri alla mano, tra le dieci aree tecnologiche di cui si compone il mondo ITS Academy, il Sistema meccanica - uno dei 5 ambiti afferenti all’area delle Nuove tecnologie per il Made in Italy - si conferma il settore che per successo formativo e occupazionale riesce a garantire la tenuta migliore, garantendo al meglio la relazione tra efficienza ed efficacia dell’intero sistema ITS: qui la quota di occupati sui diplomati si è mantenuta in media intorno al 90%.