Lavoro, le laureate italiane guadagnano la metà dei colleghi maschi: è il più grande divario di genere nell'area Ocse

In Italia, le giovani donne con una laurea guadagnano in media il 58% del salario dei loro coetanei maschi: è il più grande divario retributivo di genere nell'area Ocse. E le giovani con un titolo di studio di scuola secondaria superiore o istruzione post-secondaria non terziaria guadagnano l'85% dei loro coetanei maschi. E' quanto emerge dal Rapporto Ocse Education at a Glance 2024 dal quale si rileva anche che il nostro Paese spende il 4% del suo prodotto interno lordo per l'istruzione contro una media Ocse pari al 4,9%.