Nei comparti Aran la crescita media annua nel 2025 è stata del 2,2%, con differenze tra i comparti: le Funzioni centrali guidano il risultato con +5,4%, grazie alla combinazione di Ivc potenziata, rinnovo del contratto nazionale e secondo decreto di perequazione delle indennità di amministrazione. L'Istruzione e Ricerca segna un +2,8%, mentre Sanità (+0,8%) e Funzioni locali (+0,6%) mostrano incrementi più contenuti, in attesa del pieno dispiegarsi dei rispettivi rinnovi. Per i comparti pubblici non contrattualizzati e seguiti dall'Aran (Forze armate, magistrati ecc) la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 4,6% (+17,2% nel decennio a fronte del 14,3% per i comparti a contrattazione collettiva seguiti dall'Aran).