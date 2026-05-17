Le scorte mondiali di petrolio stanno scivolando verso i livelli più bassi dell'ultimo decennio, alimentando il timore di una nuova impennata dei prezzi energetici e di effetti pesanti sull'economia globale. Ma il vero allarme, secondo gli analisti, non riguarda più soltanto il costo del greggio: il rischio crescente è quello di una scarsità fisica di forniture in alcune aree del pianeta, con conseguenze dirette su industria, consumi e crescita. A mantenere alta la tensione è soprattutto il blocco dello stretto di Hormuz, dove il traffico delle petroliere continua a procedere a rilento. Il passaggio marittimo attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale resta il principale collo di bottiglia del sistema energetico internazionale.