Donald Trump scompiglia ancora le carte e annuncia a sorpresa una "breve" sospensione di "Project Freedom", l'iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio dell'operazione. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul "fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo" con l'Iran. La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a "fare una scelta sensata" e a intraprendere la via diplomatica. L'Iran, dopo la sospensione dell'iniziativa Project Freedom, ha rivendicato il "fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi". In una dichiarazione diffusa dall'emittente statale "Insa", Teheran ha affermato che Washington avrebbe deciso di interrompere l'operazione "a seguito delle ferme posizioni e degli avvertimenti dell'Iran".