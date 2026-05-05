Comunità politica europea, quando l'Europa deve rivedere il proprio ruolo nel mondo

Partiamo da una certezza: i leader riuniti in Armenia sono 48. Come già sottolineato, sono assenti i rappresentanti di Russia e Bielorussia e non ci sono nemmeno Olanda, Danimarca e soprattutto il cancelliere tedesco Merz. Presenti invece l'Italia con Giorgia Meloni, la Francia con Emmanuel Macron, il Regno Unito con Keir Starmer (Londra e Bruxelles stanno tentando di ricucire lo strappo post Brexit) e molti altri, tra i quali Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino è ormai una presenza fissa alle riunioni dei leader europei, anche se l'adesione dell'Ucraina all'Ue non è affatto semplice, soprattutto nel caso in cui il conflitto con la Russia non dovesse trovare una soluzione al più presto. Zelensky ha avuto numerosi incontri bilaterali e ha sollecitato Bruxelles ad accelerare proprio sul processo di adesione di Kiev all'Unione europea, invitando al contempo a mantenere una linea dura nei confronti di Mosca.