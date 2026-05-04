Vertice Epc a Erevan, Meloni "Migrazione parte della crisi: dobbiamo anticipare, non solo reagire"

"La migrazione è parte integrante della poli-crisi, nessuno può affrontarla da solo. La cooperazione è quindi fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi avanti molto importanti a livello dell'Unione Europea". Lo ha detto Giorgia Meloni prendendo parte al panel "Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis" nell'ambito del vertice della Comunità politica europea in corso a Erevan. "Al livello Ue negli ultimi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di rispondere alle emergenze, con la crisi pandemica, con l'Ucraina. Ma penso anche che ora dobbiamo fare un salto di qualità. Ciò significa passare dalla nostra capacità di reagire alla nostra capacità di anticipare".