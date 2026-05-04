Energia, Dombrovskis: "Nessuna iniziativa Ue su extraprofitti"

A proposito dell'idea di estendere la clausola per la difesa all'energia, ha chiarito: "Oggi ho incontrato il ministro italiano Giancarlo Giorgetti per discutere queste questioni, e il tema è stato sollevato anche durante l'Eurogruppo. Diversi Stati membri hanno espresso opinioni differenti sulla risposta appropriata di politica fiscale. Continuiamo ovviamente a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare questa risposta di politica fiscale. Ma per il momento il nostro consiglio è di attenersi a misure temporanee e mirate, con un impatto fiscale contenuto", ha detto Dombrovskis.