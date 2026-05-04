La conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo

Energia, Dombrovskis: "Nessuna iniziativa Ue su extraprofitti"

"Continuiamo ovviamente a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare questa risposta di politica fiscale"

04 Mag 2026 - 21:38
© ansa

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"La tassazione degli extraprofitti è una possibilità: gli Stati membri possono utilizzarla. Al momento, però, non stiamo prevedendo né raccomandando alcuna iniziativa a livello europeo. La nostra valutazione è che l'applicazione passata di questa misura durante la precedente crisi energetica abbia prodotto risultati contrastanti. Tuttavia, se gli Stati membri sono interessati a introdurla a livello nazionale, la possibilità esiste certamente". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.

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"Sulla crisi a stretto contatto con gli Stati"

 A proposito dell'idea di estendere la clausola per la difesa all'energia, ha chiarito: "Oggi ho incontrato il ministro italiano Giancarlo Giorgetti per discutere queste questioni, e il tema è stato sollevato anche durante l'Eurogruppo. Diversi Stati membri hanno espresso opinioni differenti sulla risposta appropriata di politica fiscale. Continuiamo ovviamente a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare questa risposta di politica fiscale. Ma per il momento il nostro consiglio è di attenersi a misure temporanee e mirate, con un impatto fiscale contenuto", ha detto Dombrovskis. 

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