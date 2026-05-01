Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea: dazi al 25% su auto e camion

Trump ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. "È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio. Numerosi impianti sono attualmente in fase di costruzione, con investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari, un record nella storia dell'industria automobilistica", ha messo in evidenza Trump.