Confindustria, Orsini: "L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Usa e Cina" | Meloni: "Chiediamo che l'Ue faccia meno e meglio"

"Ne parleremo martedì nella nostra assemblea nazionale perché io credo che sia un nodo ovviamente per il nostro Paese, soprattutto pensando al fatto che a noi, come europeisti convinti, ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni Paesi che stanno molto meglio". Un esempio è la Spagna, "sta facendo un Pil molto alto, e soprattutto grazie anche al costo dell'energia che è quasi tre volte in meno confronto a quello dell'Italia, quindi sa sia attrarre investimenti sia mantenere le proprie produzioni".