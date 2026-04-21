Influencer, ecco quanti sono in Italia e quanto guadagnano

Stando alle analisi del database di Fiscozen, che ha preso in considerazione oltre 5mila professionisti in partita Iva, nel 2024 il fatturato medio si attestava a 21.502 euro, nello specifico 20.378 per le donne, che sono il 34% del totale con età media di 34 anni, e 22.627 per gli uomini, con età media di 32 anni. Nel 2025 si è registrato un incremento dell'11,8%: il fatturato medio sale a 24.038 euro, 21.840 per le donne e 26.237 per gli uomini. Nei codici Ateco per l'Influencer Marketing, comprese quindi agenzie e social media manager, e per i content creator, cioè realizzatori di contenuti ma non necessariamente influencer, lo scorso anno è stato invece riscontrato un fatturato medio di 39.947 euro, +23% sul 2024, l'incremento più alto di tutti i codici. Dallo studio emerge che ad aver effettuato la migrazione al nuovo codice è stato solo il 2,5% dei professionisti, in leggera prevalenza donne (51%), con un'età media di 31 anni. In questo caso i fatturati medi sono più alti di quelli legati ai vecchi codici: 34.521 euro, 31.649 per le donne e 37.393 per gli uomini.