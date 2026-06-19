Tfr, da luglio cambia tutto sui fondi pensione: nuove scadenze per i lavoratori
I neoassunti avranno due mesi per decidere la sua destinazione: in caso di mancata scelta, le somme confluiranno automaticamente in un fondo pensione
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Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una delle più importanti modifiche degli ultimi anni in materia di Trattamento di Fine Rapporto. La riforma cambia il meccanismo che regola la destinazione del Tfr per i nuovi assunti e punta a rafforzare il ruolo della previdenza complementare. L'obiettivo del legislatore è incentivare un maggior numero di lavoratori a costruire fin dall'inizio della propria carriera una pensione integrativa, riducendo i casi in cui il Tfr resta semplicemente accantonato senza una scelta consapevole.
Addio al TFR automatico in azienda
Fino a oggi, chi iniziava un nuovo rapporto di lavoro poteva decidere di destinare il Tfr a un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda. In assenza di una scelta esplicita, il trattamento di fine rapporto rimaneva automaticamente presso il datore di lavoro. Con la riforma, questo principio viene ribaltato. I neoassunti avranno a disposizione due mesi di tempo per comunicare la propria decisione. Se entro questo termine non verrà espressa alcuna preferenza, entrerà in funzione il meccanismo del silenzio-assenso.
Come funziona il silenzio - assenso
La novità più rilevante riguarda proprio il destino del Tfr in caso di mancata scelta. Da luglio 2026, il silenzio del lavoratore non significherà più mantenere il Tfr in azienda. Al contrario, il trattamento di fine rapporto sarà automaticamente trasferito a un fondo pensione. Si tratta di un cambiamento significativo che mira a favorire l'adesione alla previdenza complementare e ad aumentare le risorse destinate alla futura pensione integrativa.
Quale fondo pensione riceverà il Tfr
Quando scatterà il trasferimento automatico, il Tfr verrà destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore. Nei settori in cui non è presente un fondo specifico, saranno utilizzati strumenti già individuati dalla normativa, come il Fondo Cometa, tra i principali fondi pensione negoziali presenti in Italia. Le somme versate continueranno comunque a essere di proprietà del lavoratore. La differenza è che verranno investite secondo le regole del fondo scelto, con la possibilità di modificare nel tempo le opzioni di investimento o l'entità dei versamenti aggiuntivi.
Cambiano gli obblighi anche per le grandi aziende
Le novità non riguardano soltanto i dipendenti. La riforma introduce modifiche anche per le imprese di maggiori dimensioni. In questi casi, il Tfr non resterà più nelle disponibilità dell'azienda, ma sarà gestito attraverso un fondo pubblico collegato all'Inps. Si tratta di una variazione che interessa principalmente la gestione delle risorse, senza alterare i diritti del lavoratore. Il Tfr continuerà, infatti, a rappresentare una somma spettante al dipendente, che verrà liquidata secondo le modalità previste dalla legge al termine del rapporto di lavoro.
Una svolta culturale oltre che normativa
Il cambiamento introdotto dalla riforma non è soltanto tecnico o burocratico. Per molti anni il sistema ha favorito il mantenimento del Tfr in azienda come opzione predefinita, lasciando alla scelta attiva del lavoratore l'adesione a un fondo pensione. Dal 2026 l'impostazione sarà esattamente opposta: l'adesione alla previdenza complementare diventerà la soluzione automatica in assenza di una decisione esplicita.
L'obiettivo: rafforzare la pensione integrativa
La riforma punta a rendere il Tfr uno strumento sempre più orientato alla costruzione della pensione futura. In un contesto caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione e dalle sfide del sistema previdenziale pubblico, il Governo intende favorire una maggiore diffusione della pensione integrativa. Per i nuovi lavoratori, il Tfr non sarà più soltanto una somma da ricevere alla fine del rapporto di lavoro, ma uno strumento che potrà contribuire a costruire un reddito aggiuntivo per gli anni della pensione.