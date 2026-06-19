Quando scatterà il trasferimento automatico, il Tfr verrà destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore. Nei settori in cui non è presente un fondo specifico, saranno utilizzati strumenti già individuati dalla normativa, come il Fondo Cometa, tra i principali fondi pensione negoziali presenti in Italia. Le somme versate continueranno comunque a essere di proprietà del lavoratore. La differenza è che verranno investite secondo le regole del fondo scelto, con la possibilità di modificare nel tempo le opzioni di investimento o l'entità dei versamenti aggiuntivi.