Manovra, ecco come cambiano le pensioni

Spazi di uscita anticipata ridotti e pochi ritocchi sugli assegni più bassi. Saltano Quota 103 e Opzione donna, resta l’Ape sociale. Con la manovra ci saranno dei ritocchi alle pensioni. L’età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028. Dal 2026 le pensioni minime cresceranno di 20 euro. Ma non sarà più possibile andare in pensione di vecchiaia anticipatamente, cumulando la rendita delle previdenza complementare.