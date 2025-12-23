Manovra, ecco come cambiano le pensioni

Con la nuova Legge di Bilancio sono previsti ritocchi agli assegni minimi che dovrebbero salire di 20 euro. Saltano Quota 103 e Opzione donna, resta l’Ape sociale. La prima casa esce dall’Isee, più deducibilità per la previdenza complementare
Spazi di uscita anticipata ridotti e pochi ritocchi sugli assegni più bassi. Saltano Quota 103 e Opzione donna, resta l’Ape sociale. Con la manovra ci saranno dei ritocchi alle pensioni. L’età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028. Dal 2026 le pensioni minime cresceranno di 20 euro. Ma non sarà più possibile andare in pensione di vecchiaia anticipatamente, cumulando la rendita delle previdenza complementare.
PENSIONI, COSA CAMBIA
In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, oggi in Senato per poi tornare alla Camera per l’approvazione entro il 31 dicembre, per quanto riguarda le pensioni, sono tagliati anche i fondi per l’anticipo pensionistico di lavoratori precoci e usuranti. Un’altra novità riguarda la platea delle aziende che dovranno conferire il Tfr al fondo Inps, che si estende. Dal 2032 saranno interessate anche quelle con 40 dipendenti.
DAL 2031 VIA IL RISCATTO DELLA LAUREA
Dal 2031 non ci sarà più il riscatto della laurea breve per la pensione anticipata. Secondo un emendamento presentato dal governo, dal 2031, “ai soli fini della maturazione del diritti al pensionamento anticipato” sulla base dei 42 anni e 10 mesi di contributi, oltre l’aumento dell’aspettativa di vita non concorreranno sei mesi tra quelli di anzianità contributiva riscattati per la laurea breve.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE, AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ
In un emendamento compare l’aumento della deducibilità della previdenza complementare, con un rialzo della soglia attualmente prevista. Dagli attuali 5.164,57 euro, la soglia di deducibilità sale a 5.300 euro. Chi è arrivato alla soglia della pensione anticipata ma decide di restare al lavoro, potrà trasformare la propria quota di contributi in un aumento immediato in busta paga.
ISEE, ESCE LA PRIMA CASA
Dal calcolo dell’Isee non rientra più la prima casa fino a 200mila euro nel caso delle città grandi, per tutte le altre il tetto è di 91.500 euro. Arriva un fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati e uno per il sostegno dei caregiver con una dotazione di 1,15 milioni di euro. Rinnovata per il prossimo anno la social card “Dedicata a te”.
IMPRESE, ARRIVA L’IPERAMMORTAMENTO
Sul fronte imprese, arriva l’iperammortamento. La misura interessa gli investimenti in beni strumentali effettuati al 30 settembre 2028 su prodotti europei. Non ci saranno aliquote agevolate per gli investimenti green. Più risorse per il credito d’imposta Transizione 5.0 e Zes. Dal 2028 viene introdotta la ritenuta d’acconto per le imprese, con una aliquota dello 0,5% il primo anno e dell’1% dal 2029. L’obiettivo è quello di limitare l’evasione, riducendo però la liquidità nelle casse delle imprese.