L'ufficio del 2050: come IA, realtà virtuale e nuove tecnologie rivoluzioneranno il mondo del lavoro

Nonostante l'avanzamento tecnologico, l'ufficio del futuro sarà anche più incentrato sul benessere e sulla connessione con la natura, con spazi più a misura di famiglia, ambienti polifunzionali e design che incorporano elementi naturali e giardini interni (auspicati dal 28% dei professionisti intervistati). L'obiettivo è creare contesti più sani, stimolanti e produttivi. In questo scenario, la flessibilità si affermerà come fattore critico per attrarre e trattenere i talenti. Un'opinione condivisa dal 75% dei leader HR è che l'equilibrio tra vita professionale e privata, insieme al benessere individuale, stia acquisendo un valore crescente. Molti manager, infatti, indicano tra le priorità del futuro l'esigenza di dare maggiore autonomia ai dipendenti nella scelta di come e dove lavorare, di rafforzare il supporto al benessere e di creare ambienti che favoriscano in modo autentico l'impegno, la lealtà e la produttività.