"L’atmosfera che si respira a Palermo sul tema è positiva e negli ultimi mesi abbiamo collaborato con Italia Nomad Fest e Nomadic Sicily, due festival sul tema che si sono svolti negli scorsi mesi a Palermo e Siracusa. Un nomade digitale che viene per un periodo inizialmente definito (comunque sempre più lungo del turista mordi e fuggi) può innamorarsene e decidere di restare", ha commentato Elena Militello, fondatrice e presidente dell'associazione "South Working" a Tgcom24. "Il nostro target principale come South Working però è un po’ diverso: chi ha già un legame con questi territori, chi è partito e vuole tornare, chi ci è rimasto e vuole lavorare da qui senza dover scegliere tra carriera e radici. Per loro non basta l’attrattività della città. Servono infrastrutture concrete e quelli che chiamiamo presidi di comunità: spazi di lavoro condiviso aperti alle comunità locali, che siano luoghi di opportunità e aggregazione, non solo postazioni cool con wifi. A Palermo per fortuna esiste già una rete importante in questa direzione".