L’evoluzione del trasloco, i cambiamenti tra smart working e deposito temporaneo

A cambiare sono anche gli oggetti spostati durante i traslochi. Sono cresciuti infatti del 40% gli articoli legati allo smartworking, con scrivanie compatte, sedie ergonomiche, monitor e accessori tecnologici. Ad aumentare è anche la presenza di arredi modulari e multifunzionali, che hanno fatto registrare un +25%: tra questi rientrano librerie componibili, armadi più leggeri e soluzioni “salvaspazio”. Cresce poi il numero di scatole per cliente e, soprattutto, la tendenza ad alternare momenti in cui gli oggetti vengono utilizzati ad altri in cui vengono messi in deposito per liberare spazio in casa.