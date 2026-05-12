La Sicilia con la sua muffoletta entra nell’élite mondiale dei panini secondo la Cnn

Un panino siciliano entra nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo di Cnn. La classifica celebra un’ampia varietà di specialità internazionali. Tra queste spicca anche la muffuletta, che in realtà appare con il nome di "muffaletta" riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Il panino si distingue per la sua forma generosa e per il pane ricoperto di semi di sesamo, spesso di dimensioni considerevoli. Il punto di forza è la sua farcitura ricca e saporita: un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi quali provolone e svizzero, e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sottaceto, che dona al tutto un equilibrio intenso e aromatico.
Le origini - Le origini della muffoletta risalgono ai primi del Novecento, quando gli immigrati siciliani stabilitisi nel Quartiere Francese cercavano un pasto pratico, sostanzioso e ricco di sapori mediterranei: "muffaletta". La maggior parte dei siciliani che sbarcavano a New Orleans andavano a vivere in quello che ormai è noto in tutto il mondo come il “Quartiere Francese” ma che un tempo era conosciuto proprio come “Little Palermo”. La tradizione attribuisce l’invenzione del panino alla storica Central Grocery, aperta nel 1906 e ancora oggi meta di turisti e appassionati di gastronomia. Il riconoscimento della Cnn conferma il crescente prestigio internazionale della muffoletta, ormai considerata un simbolo culinario della cultura creola e italoamericana. Anche la guida Michelin Guide ha recentemente celebrato il sandwich, definendo alcune versioni servite a New Orleans tra le migliori del Nord America.
In classifica anche il tramezzino - Nel celebre elenco dedicato alle eccellenze internazionali dello street food, il network americano ha premiato il panino simbolo della Louisiana accanto a icone globali come il bánh mì vietnamita, il katsu sando giapponese e il tramezzino veneziano.
Un panino anche virale - Sui social e nelle community gastronomiche online, la muffoletta continua a conquistare appassionati da tutto il mondo. Su Reddit molti utenti la descrivono come "uno dei migliori panini mai assaggiati", esaltando soprattutto il contrasto tra i salumi saporiti e la freschezza delle olive. Più di un semplice sandwich, la muffoletta è oggi un vero patrimonio gastronomico: un ponte tra Sicilia e Louisiana che continua a raccontare, attraverso il cibo, una storia di migrazione, identità e contaminazione culturale.
Palermo e non solo - Le origini della muffuletta affondano però molto più indietro nel tempo. In Sicilia, preparazioni simili esistevano già in epoche antiche, influenzate da tradizioni culinarie elleniche e mediorientali. Nel corso dei secoli, questo pane è diventato protagonista di ricorrenze religiose, come la commemorazione dei defunti del 2 novembre e la festa dell’8 dicembre, momenti in cui veniva consumato con ripieni abbondanti e sostanziosi. Nel territorio palermitano, la muffuletta è anche legata ad altre preparazioni tipiche, come il celebre "pani ca meusa", mentre negli Stati Uniti ha assunto una forma più standardizzata come sandwich ricco e stratificato.