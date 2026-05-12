La Sicilia con la sua muffoletta entra nell’élite mondiale dei panini secondo la Cnn

Un panino siciliano entra nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo di Cnn. La classifica celebra un’ampia varietà di specialità internazionali. Tra queste spicca anche la muffuletta, che in realtà appare con il nome di "muffaletta" riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Il panino si distingue per la sua forma generosa e per il pane ricoperto di semi di sesamo, spesso di dimensioni considerevoli. Il punto di forza è la sua farcitura ricca e saporita: un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi quali provolone e svizzero, e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sottaceto, che dona al tutto un equilibrio intenso e aromatico.