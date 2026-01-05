Il tramezzino compie cento anni, storia di un panino geniale che conquistò anche D'Annunzio

Una delle varianti più famose è il tramezzino veneziano, caratterizzato da una forma triangolare e da ripieni abbondanti. A Venezia diventa quasi un'istituzione: tonno e uova, prosciutto e funghi, mozzarella e acciughe sono solo alcune delle combinazioni più amate. Qui il tramezzino non è solo uno spuntino, ma parte integrante della cultura dei bacari e della socialità cittadina.