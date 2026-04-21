Morto Adriano Anzanello, l'inventore del pane da tramezzino

"Con visione e capacità innovativa - si legge nella nota di Confindustria Veneto Est - ha trasformato un'attività artigianale in una realtà industriale solida e in continua crescita. Con la sua opera ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico del territorio veneziano e veneto, rappresentando un esempio di dedizione, intraprendenza e capacità di innovare nel solco della tradizione. Siamo vicini al figlio Massimiliano, vicepresidente della merceologia delle aziende alimentari di Confindustria Veneto Est, ora alla guida dell'azienda".