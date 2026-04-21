Morto Adriano Anzanello, l'inventore del pane da tramezzino

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L'uomo che osò sfidare le regole del pane: "Una figura di riferimento nel settore alimentare"
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E' morto a 82 anni l'imprenditore Adriano Anzanello, fondatore nel 1968 di ArteBianca a Venezia, conosciuto in tutto il mondo come l'inventore del pane da tramezzino. A darne notizia la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron e il vicepresidente Mirco Viotto, che esprimono "il più profondo cordoglio" per una "figura di riferimento per il settore alimentare". Come ricordano in una nota, "Anzanello è stato protagonista di una straordinaria storia imprenditoriale nata alla fine degli anni Sessanta, quando, partendo da un laboratorio di famiglia, ebbe l'intuizione rivoluzionaria di sviluppare il pane morbido per tramezzini senza crosta diventato poi il celebre 'pan piuma'". La sua azienda lo ricorda come "l'uomo che osò sfidare le regole del pane".
"Con visione e capacità innovativa - si legge nella nota di Confindustria Veneto Est - ha trasformato un'attività artigianale in una realtà industriale solida e in continua crescita. Con la sua opera ha lasciato un segno profondo nel tessuto economico del territorio veneziano e veneto, rappresentando un esempio di dedizione, intraprendenza e capacità di innovare nel solco della tradizione. Siamo vicini al figlio Massimiliano, vicepresidente della merceologia delle aziende alimentari di Confindustria Veneto Est, ora alla guida dell'azienda".
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Proprio con questa sua visione imprenditoriale, Anzanello ha segnato profondamente il comparto dei prodotti da forno, introducendo il pane da tramezzino e contribuendo alla diffusione di un prodotto oggi simbolo della tradizione veneziana. Dal 1968, anno di fondazione dell'azienda, ha promosso uno sviluppo di successo a livello internazionale. Un'eredità che, come ricordano i media di settore, continua a essere valorizzata anche attraverso il Premio Adriano Anzanello, istituito nel 2025 nell’ambito del Festival del Tramezzino giunto alla sua seconda edizione.
Come sottolineano dalla stessa azienda, alla cui guida da anni c'è il figlio Massimiliano, il lascito di papà Anzanello "vive nei brand PanPiuma, PanPiumino e Tramezzino Venezia e nella cultura d'impresa costruita negli anni".