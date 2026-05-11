La rivincita del cornicione bruciato: la pizza Tokyo style conquista i social

La differenza con la pizza napoletana - A differenza della tradizione napoletana, alla quale si è ispirata, dove il cornicione alto e la morbidezza dell’impasto sono protagonisti, la versione Tokyo style punta su equilibrio e leggerezza. Se la pizza napoletana punta su tradizione, abbondanza e morbidezza, la Tokyo style segue una filosofia quasi opposta. L’impasto giapponese è generalmente più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato rispetto a quello alto e soffice tipico di Napoli. Cambia anche l’approccio agli ingredienti: nella tradizione partenopea dominano semplicità e identità territoriale (pomodoro, mozzarella, basilico) mentre la versione Tokyo style sperimenta accostamenti ricercati e influenze fusion, spesso legate alla cucina giapponese contemporanea: mozzarella fiordilatte e yuzu; funghi shimeji e tartufo; tonno scottato e maionese al wasabi; alghe nori croccanti e burrata. L’estetica è fondamentale: colori tenui, piatti minimal, inquadrature curate e locali dal design contemporaneo rendono ogni pizza un contenuto perfetto per i social. Anche la presentazione fa la differenza: la pizza napoletana nasce come piatto popolare e conviviale, quella Tokyo style viene invece pensata come esperienza estetica, curata nei dettagli e perfetta per essere fotografata e condivisa sui social.