E' il World Pizza day, storia e curiosità di un comfort food che piace a tutti

La data non è casuale - Il 17 gennaio è la festa di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli e dei fornai. A Napoli, culla della pizza moderna, la giornata è da sempre legata al mondo dell’arte bianca, con benedizioni dei forni, eventi e celebrazioni popolari. Da qui l’associazione naturale tra il santo e la giornata mondiale della pizza, che negli anni si è diffusa ben oltre i confini italiani. La pizza nasce come cibo povero, destinato al popolo e consumato per strada. Già nel Settecento a Napoli esistevano focacce condite con pomodoro, aglio e strutto, vendute come pasto veloce ed economico. La svolta arriva nell’Ottocento, con l’introduzione della mozzarella e la nascita della Margherita, dedicata – secondo la tradizione – alla regina Margherita di Savoia. Da quel momento la pizza smette di essere solo un piatto locale e inizia il suo viaggio globale, seguendo le rotte dell’emigrazione italiana e adattandosi ai gusti dei vari Paesi, senza mai perdere il legame con le sue origini.